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Bakan Varank, Kuveytli mevkidaşı ile Teknopark İstanbul'u ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan, Teknopark İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Ekonomi 03.10.2019, 16:08 03.10.2019, 16:30
Bakan Varank, Kuveytli mevkidaşı ile Teknopark İstanbul'u ziyaret etti
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İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan, Teknopark İstanbul'u ziyaret etti.

Varank, Kuveytli mevkidaşı ile Pendik'teki Teknopark İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Ziyarette, Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı el-Roudan'a Teknopark İstanbul'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Teknopark İstanbul'u ziyaret eden bakanlar, burada yürütülen projeleri, geliştirilen teknolojileri ve hayata geçirilen ürünleri inceledi.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve diğer yetkililerden bilgi alan bakanlar, kuluçka merkezi, Ar-Ge merkezi ve teknoloji firmalarını da ziyaret etti.

#Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah elRoudan #Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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