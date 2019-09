Bakü-Kapıkule hızlı demir yolu projesinde sona gelindi

ERZURUM (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakü-Kapıkule arasında yapılması planlanan hızlı demir yolunda proje çalışmalarının sona yaklaştığını söyledi.

Turhan, Erzurum Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğinde "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi-Erzurum Harekete Geçme Çalıştayı"na katılmak için kente geldiğini söyledi.

Turhan, çalıştayın amacının ulaşım ve iletişimde toplumun her kesimine yeterli hizmet seviyesinde hizmet sunmak olduğunu belirterek, "Çalıştayın amaçlarından biri de engelli ve yaşlı vatandaşların, çocuklarımız ve kadınlarımızın, gençlerin her kesiminin ulaşım sistemlerinden aynı hizmet seviyesinde yararlanabilmesi. Bunun için yapacağımız bu alt yapıya ufak dokunuşlar, bazı eklentiler ve bazı yatırımlarla bu hizmeti daha anlamlı hal getirmek." diye konuştu.

- Kop ve Kırık tünelleri 2021 yılında hizmet açılacak

Turhan, bölgedeki Dallı Kavak ve Kırık Tüneli gibi büyük yapıları önemli ölçüde tamamladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnşallah 2020 yılının sonlarında Dallı Kavak Tüneli'ni bitirmeyi, 2021'nin sonlarına doğru da Kırık Tüneli'ni bitirip Rize-Karadeniz'e açılan güzergahı daha kolay, yılın her mevsiminde her türlü hava şartlarında ulaşım sağlanabilecek hale getireceğiz. Aynı şekilde Erzurum'un Bayburt'a olan bağlantısındaki Kop Geçidi'nde yaptığımız 6500 metre uzunluğunda duble, çift tüp Kop Tüneli'miz var. Ayrıca Bingöl istikametinde Çat-Karlıova yolundaki Çirişli Geçidi dediğimiz bölgede ise 4110 metre uzunluğundaki tünel inşaatımız devam ediyor. Bunların hepsini inşallah 2021 yılında tamamlayıp hizmete açacağız."

Türkiye'nin Avrasya'nın kalbinde bulunduğunu belirten Turhan, Erzurum'un da sadece doğu, batı, kuzey ve güney illeri arasındaki ulaşımda bir kavşak noktası olmaktan ziyade Çin'den Londra'ya kadar giden demir yolunun da üzerinde bulunduğu önemli istasyon olduğuna dikkati çekti.

"Erzurum ayrıca Bakü, Tiflis, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Ankara, İstanbul ve Kapıkule arasındaki hızlı demir yolu projesinin de geçtiği şehirlerden birisidir. Hızlı demir yolunda proje çalışmaları sonlanma aşamasına geldi. İnşallah proje tamamlandıktan sonra da hızlı demir yolunun inşaatına başlayacağız. Gelişen, globalleşen ve küçülen dünyamızda ticari hareketlerin miktar olarak ülkemiz üzerinden geçen tutarları arttıkça bu ulaşım alt yapısının önemi daha da çok anlaşılıyor. Bu yıl Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Türkiye olarak, Orta Asya ve Kuzey Asya üzerinden ülkemize, Avrupa'ya, Akdeniz limanlarına ve Afrika'ya gidecek yüklerin bu demir yolu hattı üzerinden taşınması konusunda anlaşma sağladık. Bununla ilgili ilgili devletlerin yetkilileri Ankara'da toplantı halindeler."

- Dünyaya taşınacak mallar Türkiye üzerinden

Projenin hayata geçmesiyle Türkiye üzerinden Avrupa ve Afrika'ya taşımacılık yapılacağını anlatan Turhan, "Projenin hayata geçmesiyle şu anda ülkemizde yılda 29,5 milyon ton taşıma yaptığımız demir yollarında, önümüzdeki bir yıl içinde yurt dışından gelip ülkemizden geçecek transit taşımaları 3 milyon ton, bir sonraki yıl 5 milyon ton ve önümüzdeki 5 yıl içinde de 17 milyon ton taşımayı şimdiden planlıyoruz. Bu Rusya, Orta Asya, Kuzey Asya ve Sibirya bölgesinden ülkemizden dünyaya pazarlanacak malların taşınması şeklinde olacak. Bu konu çok önemli." dedi.

Turhan, Erzurum Şehirlerarası Otobüs terminalinin geliştirilmesi ve daha üst seviyede hizmet vermesi için proje çalışmalarına da başladıklarını dile getirerek, şehirlerin daha iyi noktalara gelmesi ve ilçeleriyle olan bağlantılarını iyileştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Amaçlarının millete hizmet edip hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek olduğunu belirten Turhan, "Ülkemizin her köşesini, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkındırmak için hükümet olarak her bakanlığımız, her belediyemiz azim ve gayretle çalışmaktadır. Bu anlamda Erzurum Valimiz Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Turhan, Erzurum'da şehirler arası bölünmüş yolların tamamlandığını, köprü, viyadük ve tünellerle alt yapıları da güçlendirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.