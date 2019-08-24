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Balıkçılar bu sezon çok umutlu değil
Av yasağının biteceği tarih olan 1 Eylül’de denize açılacak olan balıkçılar bu yıl balık avından çok umutlu olmadıklarını söylediler.
Ekonomi 24.08.2019, 12:54
Av yasağının biteceği tarih olan 1 Eylül’de denize açılacak olan balıkçılar bu yıl balık avından çok umutlu olmadıklarını söylediler.
Mollaoğlu, “Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili. Bizim insanımız balığı unutmaması lazım. Omega3 almamız lazım ki hastalıklara yakalanmayalım. Ben 60 yaşındayım, balık yediğim için ilaç kullanmadığını düşünüyorum. Palamut evet az olacak öyle gözüküyor. Bizim sezonun ilk iki ayı palamut ile geçiyordu ama Allah’ın takdiri bu sene bol görünmüyor. Biz 1 Eylül tarihi itibarıyla istavrit ile sezona başlayacağız” diye konuştu.(İHA)
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