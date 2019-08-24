Son Dakika
Erdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
"Ders almayanlar varsa onlara da cevap vermekten çekinmeyeceğiz"
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
“CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu

Balıkçılar bu sezon çok umutlu değil

Av yasağının biteceği tarih olan 1 Eylül’de denize açılacak olan balıkçılar bu yıl balık avından çok umutlu olmadıklarını söylediler.

Ekonomi 24.08.2019, 12:54
Balıkçılar bu sezon çok umutlu değil

Av yasağının biteceği tarih olan 1 Eylül’de denize açılacak olan balıkçılar bu yıl balık avından çok umutlu olmadıklarını söylediler.

Fatsalı balıkçı Mustafa Mollaoğlu, geçen yıl yaşadıkları av bereketini yeni sezonda beklemediklerini söyledi. Yeni sezona az bir zamanları kaldığını ve hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirten Mustafa Mollaoğlu, “Ağlarımızın bakımını tamamlamak üzereyiz. Geçtiğimiz yıl son 10 yılın en fazla palamut sezonunu yaşamıştık ama bu sene palamut fazla gözükmüyor. Bu sene istavrit ile sezona başlayacağız. Marmara’da hamsi bol gözüküyor. Allah’tan umut kesilmez az olacak diyoruz ama açık sulardan belki aşağılara palamut inebilir. Şunu söyleyebiliriz: Bu sene geçen yılın binde biri kadar palamut gözüküyor” dedi.

Mollaoğlu, “Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili. Bizim insanımız balığı unutmaması lazım. Omega3 almamız lazım ki hastalıklara yakalanmayalım. Ben 60 yaşındayım, balık yediğim için ilaç kullanmadığını düşünüyorum. Palamut evet az olacak öyle gözüküyor. Bizim sezonun ilk iki ayı palamut ile geçiyordu ama Allah’ın takdiri bu sene bol görünmüyor. Biz 1 Eylül tarihi itibarıyla istavrit ile sezona başlayacağız” diye konuştu.

(İHA)
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
İmsak 04:30
Güneş 06:01
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:41
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Trabzonspor 1 1
10. Kasımpaşa 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 4
2. Fatih Karagümrük 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 2 1
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 3 4
10. Burnley 2 3
11. Aston Villa 3 3
12. Norwich City 2 3
13. Leicester City 2 2
14. Wolverhampton 2 2
15. Crystal Palace 2 1
16. Chelsea 2 1
17. West Ham 2 1
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Levante 2 3
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Getafe 1 0
18. Leganés 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@