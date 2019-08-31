Balıkesir'de "av sezonu"na dualarla açılış
- Erdek ilçesinde düzenlenen sembolik açılış töreninde çocuklar, gece saatlerinde "Vira bismillah" diyerek denizlere açılacak babaları için dua etti
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizlerde av sezonunun başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçeye bağlı kırsal Çakıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene katılan çocuklar, gece saatlerinde "vira bismillah" diyerek denizlere açılacak babaları için dua etti.
Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, törende yaptığı konuşmada, Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı bulunan kentte kayıtlı bin 175 tekne, 27 balıkçı barınağı ve çekek yeri olduğunu söyledi.
Konuşmanın ardından kurdele kesilerek, 2019-2020 sezonunun sembolik açılışı gerçekleştirildi.
Mehter takımının da gösteri sunduğu törene katılanlara, teknelerde balık ikram edildi.
Törene, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil İbrahim İlanku, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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