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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

- BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 23 Ağustos itibarıyla 2 trilyon 515 milyar 130 milyon liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 334 milyar 237 milyon lira oldu

Ekonomi 29.08.2019, 13:09
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 25 milyar 598 milyon lira artarak 2 trilyon 515 milyar 130 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 23 Ağustos ile biten haftada 25 milyar 598 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 489 milyar 532 milyon liradan 2 trilyon 515 milyar 130 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 19 milyar 598 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,85 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 334 milyar 237 milyon lira oldu.


- Tüketici kredileri arttı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 23 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 338 milyon lira artarak 405 milyar 885 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 179 milyar 629 milyon lirası konut, 5 milyar 845 milyon lirası taşıt ve 220 milyar 411 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 197 milyon lira artarak 379 milyar 817 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,6 artarak 111 milyar 167 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar 861 milyon lirası taksitli, 62 milyar 305 milyon lirası taksitsiz oldu.


- Yasal öz kaynaklar arttı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 artarak 122 milyar 259 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 82 milyar 132 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 339 milyon lira artarak 580 milyar 172 milyon liraya yükseldi.

#BDDK #Piyasalar
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