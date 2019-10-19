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Barış Pınarı Harekatı ekonomiye olumlu yansıdı
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütüne ağır darbe indiren Türkiye ABD ile müzakerelerde istediği sonuca ulaştı.Sahada kazanılan başarı, diplomatik başarıyla taçlandı.Suriye’de ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusunda ABD ile varılan anlaşma piyasalara pozitif yansıdı.Dolar 5.75 seviyelerine kadar gerilerken, Borsa da yüzde 3.71 yükseliş kaydetti.
Ekonomi 19.10.2019, 14:38 19.10.2019, 14:47
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütüne ağır darbe indiren Türkiye ABD ile müzakerelerde istediği sonuca ulaştı.Sahada kazanılan başarı, diplomatik başarıyla taçlandı.Suriye’de ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusunda ABD ile varılan anlaşma piyasalara pozitif yansıdı.Dolar 5.75 seviyelerine kadar gerilerken, Borsa da yüzde 3.71 yükseliş kaydetti.
Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ikili görüşmesinin başladığı dakikalarda 5.90 civarında seyreden dolar/TL, toplantı sonrasında anlaşmaya varıldığının açıklanmasıyla birlikte 5.81 seviyelerine kadar geriledi. Dolar sabah saatlerinde ise 5.75 seviyesinden işlem gördü.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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