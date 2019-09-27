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Başarının sırlarını Mümin Sekman ve Bahar Eriş verecek

-Yaşam Akademisi, ekim ayında "Çocuklar Nasıl Başarır?" konulu söyleşi ile Doktor Bahar Eriş'i, "Her Şey Seninle Başlar" başlıklı söyleşisinde ise Mümin Sekman'ı konuk edecek

Ekonomi 27.09.2019, 13:34
Başarının sırlarını Mümin Sekman ve Bahar Eriş verecek
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İSTANBUL(AA) - Yaşam Akademisi’nin Akbatı’da yeni sezondaki ilk konuğu MomTalks’ın fikir annesi olan Doktor Bahar Eriş olacak.

Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, Çocuklarda üstün zekâ ve yetenek eğitimi odaklanan Eriş, ‘Çocuklar Nasıl Başarır?’ konulu söyleşide ebeveynlerle buluşacak. Eriş, 3 Ekim Perşembe günü 14.00-16.00 saatleri arasında başarılı çocuk yetiştirmenin sırlarını verecek.

Ekim ayının bir diğer konuğu Kişisel Gelişim Uzmanı Mümin Sekman olacak. "Her Şey Seninle Başlar" başlıklı söyleşisi ile başarıya giden yolda ve bireysel gelişime dair püf noktalara değinecek olan Sekman, yetişkinlerin başarıya dair can alıcı sorularına bilimsel yanıtlar verecek. Sekman, 24 Ekim Perşembe günü 14.00 - 15.00 saatleri arasında Akbatı misafirleriyle buluşacak.

Herkese açık olacak söyleşiler zemin kattaki havuz önünde gerçekleşecek.

#Akbatı #söyleşi
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