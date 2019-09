BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün 4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında dalgalandırıyoruz. Milletimize müjdeli haberler vermek için ekiplerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor." dedi.

Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Spor Salonu'nda düzenlenen 2019-2020 akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm felsefi ve teknolojik algıların hızlı ve köklü değişimlere uğradığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Türkiye olarak akan tarihi izleyen değil katkı sağlayan hatta senaryoyu kaleme alanlardan olmak istediklerini belirten Dönmez, geçmişin ilhamını, geleceğin tasarımı, teknolojisi ve hayal gücüyle inşa edeceklerini dile getirdi.

Hayallerini sadece bu ülke için değil bölge ve dünya için kuracaklarını anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Dünya artık kabuğuna sığmıyor. Küresel bir dünyada hayallerimiz de yeryüzü kadar geniş olmalı. Gelecek vizyonunuz bütün dünyayı kucaklamalı. Neden? Çünkü Türkiye büyüyor, genişliyor, her geçen gün dünyaya daha fazla entegre oluyor. Biz, insanımıza ve kabiliyetimize güveniyoruz. Yapmamız gereken tek şey, kapasitemizi ortaya çıkaracak altyapıyı kurmak. Bu anlayışla 2016'dan 2018'e kadar 268 öğrencimizi yurt dışına eğitime gönderdik. Bu yıl da inşallah 231 öğrencimizi daha yurt dışına burslu olarak göndereceğiz. Döndüklerinde nükleer enerji, bor teknolojileri, yenilenebilir enerji başta olmak üzere bakanlığımız bünyesinde görev alacak öğrencilerimize güvenimiz tam."

- "Dünya yönünü bir kere daha Afrika'ya çevirmiş durumda"

Bakan Dönmez, dünyanın ekonomik dengesinin Batı'dan Doğu'ya kaydığını vurguladı. Doğu ülkelerinin teknoloji şirketlerinin Batılı eş değerleriyle amansız bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu an Batı yüzyıllar boyunca sahip olduğu avantajları kaybetmeme mücadelesi verirken, Doğu kendine yeni alanlar açma peşinde. Bu sizler için de büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Sizlere İngilizce öğrenin demeyeceğim çünkü artık o merhaleyi çoktan geçtik. İngilizcenin yanına öğreneceğiz ikinci dilin bir Doğu dili olmasına önem verin. Rusça, Çince, Japonca geleceğin dünyasında önemli bir yere sahip olacak. Keza Afrika son dönemin parlayan yıldızları arasında. Dünya yönünü bir kere daha Afrika'ya çevirmiş durumda. Türkiye de son dönemde Afrika'da yatırımlarını hızla artırıyor. En son MTA, Sudan'da maden ruhsatı aldı. Afrika'nın bu yükselişini de gözden kaçırmayın."

Dönmez, bugün artık dünyaya sektörlerin değil teknolojilerin yön verdiğini belirterek, "Enerjiyi bu anlamda Türkiye'nin dünyaya kafa tutabileceği, yeni teknolojilerle meydan okuyabileceği bir alan olarak tasarladık. Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi başlıca hedeflerimiz arasında. Şu konuda hemfikiriz; yeni teknolojilerin üretiminde kabiliyetimizi ne kadar geliştirirsek dünyanın geleceğinde de o kadar söz sahibi oluruz." ifadelerini kullandı.

- "Artık hayallerimiz Türkiye ile sınırlı değil"

Bakan Fatih Dönmez, enerjinin gelecek dönemde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağına, bu alanda yüz binleri bulan istihdam olanakları sağlanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"En önemlisi de yerli üretim ve teknolojinin yerlileştirilmesi noktasında ortaya koyduğumuz Ar-Ge, yerli üretim ve yerli mühendis şartları, gelecek dönemde Türkiye'nin uluslararası alandaki rekabet gücüne büyük katkılar sunacak. Artık hayallerimiz Türkiye ile sınırlı değil. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için kıyasıya bir rekabet var. Yenilenebilir enerji, nükleer, bor, enerji verimliliği, hidrokarbon gibi başlıca alanların yerlileştirilmesi için önemli mesafeler katettik, ancak yetmez çünkü amacımız enerji teknolojilerinde Türkiye'nin adının bir marka haline gelmesi, kalitesiyle bütün dünyada bilinmesi."

- Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler

Dönmez, son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere de değinerek, şöyle konuştu:

"Meselenin teknik boyutu kadar hukuki, diplomatik ve ekonomik yönleri de var. Doğu Akdeniz'de kararlığımızı, hakkımızı, hukukumuzu sizler savunacaksınız. Bugün 4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında dalgalandırıyoruz. Milletimize müjdeli haberler vermek için ekiplerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor. Yavuz önümüzdeki günlerde yeni lokasyonunda sondajına başlayacak. Oruç Reis de Antalya'nın güneyinde kendi lokasyonundaki işin yüzde 30'luk kısmını tamamladı. Fatih de şu an 4 bin metrenin altına indi. Yerin altına vurduğumuz her matkap Türkiye'nin aydınlık geleceğine attığımız imzadır. Bu imzanın altında 82 milyonun emeği, azmi ve inancı var."

Törende, bölümlere göre en yüksek puanları alarak BŞEÜ'ye yerleştirilenler ile burs almaya hak kazanan öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile protokol üyeleri tarafından başarı belgesi ve plaket verildi.