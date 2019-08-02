Bayraktar: Kurban Bayramı’nda 3 milyon 600 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Gizem KARADAĞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda 900 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplamda yaklaşık 3 milyon 600 bin hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

TZOB’da düzenlenen basın toplantısında konuşan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu yılki kurban fiyatları, kurbanlık hayvan varlığı ve üreticilerin beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu söyledi. Bayraktar, "Ülke ortalamasında fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 5,7, küçükbaşta ise yüzde 10,7 oranında artmıştır. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 20 lira 55 kuruştan 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 21 lira 45 kuruştan 23 lira 74 kuruşa çıkmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan oluşan 4 büyük ilde fiyatlar, büyükbaşta yüzde 12,1, küçükbaşta ise yüzde 8 oranında yükselmiştir. 4 büyük ilde ortalama fiyatlar, büyükbaşta 21 liradan 23 lira 55 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 10 kuruştan 24 lira 95 kuruşa ulaşmıştır" dedi.

'ÖDENECEK TUTARIN 11,9 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞACAĞINI HESAPLIYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre halen kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 217 bini büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon 112 bin kurbanlık hayvan bulunduğunu söyleyen Bayraktar, "Yaptığımız hesaplamalara göre, ülkemizde yaklaşık 10,6 milyar liralık büyükbaş, 5,8 milyar liralık küçükbaş olmak üzere 16,4 milyar liralık kurbanlık hayvan alıcısını beklemektedir. 2018’de 866 bin 143 büyükbaş, 2 milyon 682 bin 612 küçükbaş hayvan kurban olarak kesilmişti. Son yıllardaki kurban satışlarını göz önünde tuttuğumuzda, bu yıl yaklaşık 900 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. 2019’da, kurbanlıklar için ödenecek tutarın tahmini olarak 11,9 milyar liraya yaklaşacağını hesaplıyoruz. Kurban Bayramı’nda kesileceğini tahmin ettiğimiz hayvan sayısından daha fazla kesilebilecek nitelikte büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvan vardır" diye konuştu.



‘ÜRETİCİLER 4,1 MİLYAR LİRA CİVARINDA BİR YEM MASRAFI YAPIYOR’Kurbanlık için besiye alınan büyükbaş hayvanların 6 aylık yem masrafının hayvan başına 2 bin 700 lira olduğunu kaydeden Bayraktar, şunları söyledi: "Kesilecek olan 900 bin büyükbaş kurbanlık hayvan için toplam yem masrafı 2,4 milyar lirayı geçmektedir. Yine ortalama 6 ay besiye alınma hesabıyla, küçükbaş hayvanlarda hayvan başına yem masrafı 620 liradan, 2 milyon 700 bine ulaşırken, küçükbaş hayvan için yapılan toplam yem masrafı ise 1,7 milyar liraya yaklaşmaktadır. Toplamda 3,6 milyon baş kurbanlık canlı hayvan için üreticilerimizin 4,1 milyar lira civarında bir yem masrafı yaptıkları, dolayısıyla bu kadar bir paranın yem sektöründe kullanıldığı tahmin edilmektedir."'HALKIMIZIN ÖDEYECEĞİ TUTAR 4 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE OLACAK'Bayraktar, kesilecek yaklaşık 900 bin büyükbaş hayvana vatandaşların ödeyeceği paranın 7,8 milyar lirayı geçeceğini söyleyerek, "Bir küçükbaş hayvanın ortalama bin 500 liradan satılacağı tahminiyle, kesilecek yaklaşık 2 milyon 700 bin küçükbaş hayvana halkımızın ödeyeceği para ise 4 milyar liranın üzerinde olacaktır. Toplamda halkımızın 3,6 milyon kurbanlık için 11,9 milyar liraya yakın para ödeyeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.