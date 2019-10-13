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Bazı kauçuk ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanacak

Bazı kauçuk ürünlerinin ithalatı gözetime tabi tutulacak.

Ekonomi 12.10.2019, 09:02 12.10.2019, 10:46
Bazı kauçuk ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanacak

ANKARA (AA) - Bazı kauçuk ürünlerinin ithalatı gözetime tabi tutulacak.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "sadece metalla takviye edilmiş" şeklinde tanımlanan kauçuk ürünlerin ithalatında, kilogram başına 6 dolarlık gözetim uygulanacak.

Gözetim belgesine ilişkin başvurular, elektronik imzayla yapılacak. Söz konusu belge de elektronik ortamda düzenlenecek ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulacak.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresini 6 ay ile sınırlandıran tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#İthalatta Gözetim #ticaret bakanlığı #resmi gazete
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