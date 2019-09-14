Son Dakika
Ortaca’daki yangın için bölgeden helikopter desteği geldi
Çankırı 4,7 ve 4,8 ile sallandı
Çankırı depremi Karabük’te hissedildi
İzmir’de eski koca dehşeti
Çankırı’da deprem
Van merkezli terör operasyonu
Ankara'da deprem son dakika 14 eylül 2019
Dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında çatışma çıktı
Önce bariyerlere sonra başka bir otomobile çarptı: 5 yaralı
Komiser yardımcısı ve kadın özel harekatçı alımları

BDDK'dan Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni verilmesine karar verdi.BDDK'nın Resmi Gazetede yayımlanan izin kararına ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi:"Kurulun 18...

Ekonomi 14.09.2019, 09:43 14.09.2019, 10:18
BDDK'dan Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Adil Varlık Yönetim'e faaliyet izni verilmesine karar verdi.

BDDK'nın Resmi Gazetede yayımlanan izin kararına ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kurulun 18 Nisan 2019 tarih ve 8330 sayılı kararı ile kuruluşuna izin verilen Adil Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı bankacılık kanununun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ıncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine anılan yönetmeliğin 6'ıncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verildi"

#BDDK
Yorumlar (0)
18°
açık
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
İmsak 04:56
Güneş 06:21
Öğle 12:49
İkindi 16:21
Akşam 19:08
Yatsı 20:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Trabzonspor 3 5
7. Ankaragücü 3 5
8. Sivasspor 3 4
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 4 8
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@