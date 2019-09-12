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Beko'dan ankastre set alana mikrodalga fırında indirim

- Beko, ocak, fırın ve davlumbaz seti alan tüketicileri 445 TL yerine 99 TL'ye mikrodalga fırınla buluşturuyor

Ekonomi 12.09.2019, 10:45
Beko'dan ankastre set alana mikrodalga fırında indirim

İSTANBUL (AA) - Beko, ankastre set ürünlerinde başlattığı kampanyayla tüketicilere indirim fırsatı sunuyor.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Beko'dan ocak, fırın ve davlumbazdan oluşan ankastre set alan tüketiciler, MD 2610 S gri, MD 2610 beyaz ve MD2610 B siyah renk mikrodalga fırına 445 TL yerine sadece 99 TL'ye sahip olabilecek.

Kampanya, eylül sonuna kadar devam edecek.

#beko #kampanya
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