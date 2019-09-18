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Benzin 7 liranın üzerine çıktı
Benzin ve motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zammın ardından benzinin litre fiyatına ise 7 lirayı aştı.
Ekonomi 18.09.2019, 12:12
Benzin ve motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zammın ardından benzinin litre fiyatına ise 7 lirayı aştı.
Benzinin litresi ortalama İstanbul’da 6,88 liradan 7,23 liraya, Ankara’da 6,84 liradan 7,19 liraya, İzmir’de de 6,85 liradan 7,20 liraya yükseldi.
Motorinin litresi ise ortalama İstanbul’da 6,38 liradan 6,50 liraya, Ankara’da 6,44 liradan 6,56 liraya İzmir’de de 6,47 liradan 6,59 liraya yükseldi.(İHA)
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