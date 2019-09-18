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Benzin 7 liranın üzerine çıktı

Benzin ve motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zammın ardından benzinin litre fiyatına ise 7 lirayı aştı.

Ekonomi 18.09.2019, 12:12

Benzin ve motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zammın ardından benzinin litre fiyatına ise 7 lirayı aştı.

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil sistemi bu yıl benzin ve motorin için dördüncü kez tekrar devreye alındı. Buna göre, benzin fiyatlarında yaşanan 36 kuruşluk artışın 35 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Motorin fiyatlarında ise yaşanan 34 kuruşluk artışın 12 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 22 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Benzinin litresi ortalama İstanbul’da 6,88 liradan 7,23 liraya, Ankara’da 6,84 liradan 7,19 liraya, İzmir’de de 6,85 liradan 7,20 liraya yükseldi.

Motorinin litresi ise ortalama İstanbul’da 6,38 liradan 6,50 liraya, Ankara’da 6,44 liradan 6,56 liraya İzmir’de de 6,47 liradan 6,59 liraya yükseldi.

(İHA)
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