Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim eşel mobil sistem gereği pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak.

Kalan 1 kuruşluk kısmı ise devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Ankara’da ortalama 7,19 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,94 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 7,12 liradan 6,87 liraya, İzmir’de 7,20 liradan 6,95 liraya inecek.

(İHA)