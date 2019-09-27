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Benzine indirim geldi
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim eşel mobil sistem gereği pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak.
Ekonomi 27.09.2019, 13:24
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim eşel mobil sistem gereği pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak.
Ankara’da ortalama 7,19 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,94 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 7,12 liradan 6,87 liraya, İzmir’de 7,20 liradan 6,95 liraya inecek.(İHA)
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