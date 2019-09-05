Son Dakika
Eskrimde sezonun ilk madalyası Minuto'dan geldi
Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde
Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
İş Bankası ve Nestpay arasında iş birliği
Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
"Doğru zeminde politika yapmamız lazım"
Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı yakalandı
"Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu"
Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması

BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.BES fonlarının ortalama günlük getirileri...

Ekonomi 05.09.2019, 14:37 05.09.2019, 15:14
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,04 266 208 57 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,38 55 30 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,10 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,95 28 27 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,38 117 105 11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,12 29 24 5 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,21 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#BES fonu istatistikleri #Fon piyasası
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@