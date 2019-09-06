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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057557...

Ekonomi 06.09.2019, 14:26 06.09.2019, 15:06
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057557 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015900 -0,26 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016238 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012857 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018760 -0,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011846 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#BESte kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar #Fon piyasası
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