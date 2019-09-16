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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082259...

Ekonomi 16.09.2019, 14:01 16.09.2019, 14:09
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082259 -1,53
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061177 -1,53
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063165 -1,52
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094621 -1,42
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093601 -1,42
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013433 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015378 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031892 -0,78
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ.  EYF 0,037485 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109394 -1,16
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060466 -1,06
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074443 -1,01
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033077 -0,77
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075355 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020488 -1,08
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023291 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım  EYF 0,028432 -1,12
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017837 -1,11
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028173 -1,11
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029576 -1,11
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029603 -1,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#fonlar #Piyasalar
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