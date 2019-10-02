BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036675...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036675 -0,14 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,056311 -0,10 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018595 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,061034 -0,04 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,064615 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015604 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043122 -1,49 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,122854 -1,35 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020004 -1,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,055447 -1,32 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075094 -1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024968 -1,24 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,114805 -0,87 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,020167 -0,80 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016333 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,021172 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017200 -0,69 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024540 -0,60 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016764 -0,49 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011499 -0,28 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,018389 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017313 -1,70 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028756 -1,69 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028732 -1,68 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030703 -1,68 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029686 -1,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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