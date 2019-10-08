BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Ekonomi 08.10.2019, 14:50 08.10.2019, 15:06
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036671
|-0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018630
|-0,10
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,056422
|-0,09
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,030034
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,027903
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,058553
|-0,87
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060116
|-0,80
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019015
|-0,60
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019712
|-0,60
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074194
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011866
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013279
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,063185
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024842
|-0,33
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017093
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016609
|-0,68
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024317
|-0,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017058
|-0,31
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019267
|-0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,023809
|-0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Puan Durumu
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|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2