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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036590...

Ekonomi 05.09.2019, 14:38 05.09.2019, 15:12
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036590 -1,41 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054495 -1,38 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036190 -1,22 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067643 -1,22 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052139 -1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013266 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035724 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032989 -0,97 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074176 -0,89 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012233 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107330 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072941 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020471 -1,71 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023127 -0,16 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021101 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011850 -0,04 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010126 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031466 -1,24 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018229 -1,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030219 -1,22 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027586 -1,21 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030237 -1,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#BESte kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar #Fon piyasası
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