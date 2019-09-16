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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034915...
Ekonomi 16.09.2019, 14:01 16.09.2019, 14:10
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034915
|1,01
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,054662
|0,60
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018078
|0,58
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,043909
|0,58
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029116
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060263
|1,07
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042841
|0,79
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,079916
|0,69
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,107330
|0,66
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023849
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016189
|1,28
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016202
|1,21
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017268
|1,14
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016093
|1,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015656
|1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016879
|0,73
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024089
|0,71
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011128
|0,65
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010249
|0,50
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016430
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027369
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042710
|0,13
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021519
|0,13
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023865
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058939
|0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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Namaz Vakti 16 Eylül 2019
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|İkindi
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|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|8
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Fatih Karagümrük
|3
|7
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. Bournemouth
|5
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0
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