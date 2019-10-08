BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Ekonomi 08.10.2019, 14:49 08.10.2019, 15:07
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,063936
|1,09
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,049302
|0,98
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067660
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,097366
|0,96
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,085618
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013645
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015638
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036576
|1,13
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031081
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030680
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033737
|0,93
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012539
|0,89
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109850
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074988
|0,83
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075502
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020889
|1,28
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012163
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,020831
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013319
|0,14
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010450
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031100
|0,28
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028762
|0,25
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027226
|0,22
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029798
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030754
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,061971
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027657
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024118
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059565
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021747
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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|11
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|11
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|11
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|10
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|-2
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|9
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|8
|9
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|8
|9
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|8
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|8
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|7
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|7
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|6
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|9
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|8
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|8
|7
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|2