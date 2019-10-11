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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035796...

Ekonomi 11.10.2019, 14:18
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035796 -1,10 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069541 -0,89 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063457 -0,88 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,097900 -0,78 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085243 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015366 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029337 -1,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055963 -1,10 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019051 -0,94 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,055022 -0,92 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,104046 -0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016467 -1,19 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016611 -1,19 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016444 -1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015902 -1,14 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016368 -1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016618 -0,40 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016148 -0,38 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023716 -0,36 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011128 -0,28 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019002 -0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#Piyasalar #fonlar
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