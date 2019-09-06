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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062014...

Ekonomi 06.09.2019, 14:24
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062014 0,61 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045062 0,58 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064562 0,55 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067955 0,46 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027222 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015220 0,24 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013286 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036288 1,58 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031164 1,00 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057707 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029135 0,58 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,053186 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108582 1,17 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059973 1,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073758 1,12 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074787 0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051337 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016360 0,93 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023300 0,82 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010795 0,69 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016031 0,52 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017971 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031303 0,31 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018567 0,31 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029324 0,31 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030330 0,31 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030013 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027238 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042499 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023749 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058655 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020290 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar #Fon piyasası
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