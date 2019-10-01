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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0367260,82MetLife...

Ekonomi 01.10.2019, 15:05
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0367260,82MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0212150,48Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0273370,48BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0563650,48Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0186040,48Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0156540,19Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0135850,12Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0306960,84Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0615890,37Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0437750,32Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0269910,22Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1161270,21Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0134281,22Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0164450,76NN Hay. Em. Katkı EYF0,0181340,74Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0169550,69AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0163270,68Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0115311,06Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0173200,96Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0246880,93Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0168470,63Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0184240,46Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0240370,05Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0430240,05Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0216740,05Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0593630,05Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0638370,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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