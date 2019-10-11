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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038012...

Ekonomi 11.10.2019, 14:18
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038012 0,59 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056522 0,36 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063984 0,34 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046468 0,33 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066627 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013706 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031949 1,01 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037366 0,86 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041803 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052920 0,57 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076081 0,29 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,020251 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109979 0,20 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016940 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014238 0,52 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021247 0,50 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016825 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012873 0,23 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,020056 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031927 0,95 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027989 0,93 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018477 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030646 0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010318 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049158 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046474 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022584 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063518 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,062606 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#Piyasalar #fonlar
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