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Binlerce çalışana Yüzde 27.6 zam

Hükümet ve İşçi sendikalarının anlaşmasıyla brüt maaşı 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme zammı hakında detaylar haberde.

Ekonomi 14.08.2019, 13:14 Emir Yılmaz
Binlerce çalışana Yüzde 27.6 zam

Binlerce çalışana Yüzde 27.6 zam

Hükümet ve İşçi sendikalarının anlaşmasıyla brüt maaşı 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. 

150 TL İyileştirme Zammı Ödenecek

Kamu işçileri ocak ayında yüzde 6.69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. Yani 2018 yılında 2 bin TL maaş alan bir kamu işçisinin maaşı toplu iş görüşmeleri öncesinde 2 bin 134 TL’ye çıkmıştı. Aynı işçi bu maaşı brüt 3 bin 500 TL’nin altında olduğundan 150 TL iyileştirme alacak. İlk 6 aya ilişkin yüzde 8 zam ile maaşı 2 bin 304 TL’ye ikinci 6 ay içinse yüzde 4 zam sonrası maaşı 2 bin 553 TL olacak.

Kaynak: Haber7
 

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