Bir Zam Daha! Tren ve PTT Ücretleri Değişti...

Dün köprü ve otoyollara %20 oranla zam yapıldı. Bugün de tren biletleri ve ptt ücretlerine zam geldiği ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili genel müdürlükleri tarafından sunulan hizmetlerin tamamını %20'şer zam geldi. Yapılan ilk açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü imzasıyla yayınlandı. Karayolları, 7 Ekim 2019 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara %20 oranla zam yapıldığının duyurusunu yapmıştı.

Tren Biletlerine %20 Zam

PTT Ücretlerine Zam

TCDD Taşımacılık, yüksek hızlı ve konvansiyonel ismi verilen geleneksel hızlı tren fiyatlarında %20 artışa gitti. Bu kapsamda Ankara - İstanbul hızlı tren fiyatı normalde 71 TL iken, şuanda 85,50 TL oldu.

PTT gönderi ücretleri de zamdan nasibini aldı. Normal ve diğer tüm gönderi bedelleri, bugün itibarıyla %20 oranla zamlandı