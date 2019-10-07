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Bir Zam Daha! Tren ve PTT Ücretleri Değişti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın köprü ve otoyollara yapmış olduğu %20'lik zam sonrasında bir zamda hızlı tren biletleriyle PTT ücretlerine geldi... İşte yeni fiyatlar

Ekonomi 07.10.2019, 09:37 07.10.2019, 09:54 Billdrt
Bir Zam Daha! Tren ve PTT Ücretleri Değişti...
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Dün köprü ve otoyollara %20 oranla zam yapıldı. Bugün de tren biletleri ve ptt ücretlerine zam geldiği ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili genel müdürlükleri tarafından sunulan hizmetlerin tamamını %20'şer zam geldi. Yapılan ilk açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü imzasıyla yayınlandı. Karayolları, 7 Ekim 2019 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara %20 oranla zam yapıldığının duyurusunu yapmıştı.

Tren Biletlerine %20 Zam

TCDD Taşımacılık, yüksek hızlı ve konvansiyonel ismi verilen geleneksel hızlı tren fiyatlarında %20 artışa gitti. Bu kapsamda Ankara - İstanbul hızlı tren fiyatı normalde 71 TL iken, şuanda 85,50 TL oldu. 

PTT Ücretlerine Zam

PTT gönderi ücretleri de zamdan nasibini aldı. Normal ve diğer tüm gönderi bedelleri, bugün itibarıyla %20 oranla zamlandı

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