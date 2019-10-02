Bir zamanlar Türkiye’nin her iline ayakkabı gönderiyorlardı ama şimdi...
Trabzon’da yaklaşık 30 yıl önce sayıları 500’ü bulan ayakkabı imalatı dükkânları bugünlerde 20’lere kadar gerilerken eski işlerinden de eser kalmadı.
Trabzon’da yaklaşık 30 yıl önce sayıları 500’ü bulan ayakkabı imalatı dükkânları bugünlerde 20’lere kadar gerilerken eski işlerinden de eser kalmadı.
Bir zamanlar Türkiye’nin her iline imal ettikleri ayakkabıları gönderen Trabzonlu imalatçılar, son yıllarda ithal ayakkabıların yanı sıra ucuz fiyata satılan ayakkabıların kendilerini olumsuz yönde etkilediğini ifade ettiler. Trabzon’da yaklaşık 35 yıldır ayakkabı imalatı yapan Bayram Yürük, yaşanan olumsuzluklar yüzünden mesleklerinin bitme noktasına geldiğini belirterek çok az sayıda aldıkları siparişlerle ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi. Bir zamanlar dükkanında 60 çift kadar ayakkabı imal ettiğini şimdi ise ancak 3-10 çift ayakkabı imal ettiğini belirten Yürük, gençlerin de bu mesleğe pek ilgi duymadığını söyledi.
"AYAKKABI TAMİR DÜKKANLARI ÇOĞALDI"
Son yıllarda her mahallede birden fazla ayakkabı tamir dükkanı açılmaya başladığını da ifade eden Yürük, “Artık ayakkabı tamiri üzerine daha çok iş yeri açılmaya başladı. Bunun da nedeni vatandaşın aldığı ayakkabı yeterince sağlam olmadığı için birkaç gün sonra kopuyor yada yırtılıyor. Dolayısıyla vatandaş ayakkabısını tamirciye götürmek zorunda kalıyor. Bizim imal ettiğimizi ayakkabıların malzemeleri ise deriden. Dolayısıyla bizim imal ettiğimiz ayakkabılar, inek derisinden yapıldığı için ayak sağlığı bakımında da doktorlar tarafından tavsiye ediyor. Piyasada satılan ayakkabılar bizim sattığımız ayakkabıdan daha ucuz olduğundan vatandaş onlarınkini tercih ediyor. Derinin maliyeti 100-150 TL olduğu yerde spor ayakkabıları 50-60 TL’ye satılıyor. Durum böyle olunca da kazancımız büyük ölçüde düştü. Bu gidişle belki de 10 sene sonra Trabzon’da hiç ayakkabı imalatçısı kalmayacak“ diye konuştu.
(İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:39
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2