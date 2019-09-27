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Borsa, 105.000 puanı aştı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.211,83 puan ve yüzde 3,15 artarak 105.152,17 puana çıktı

Ekonomi 27.09.2019, 18:17
Borsa, 105.000 puanı aştı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,15 değer kazancıyla 105.152,17 puandan tamamladı ve 20 Mart'tan bu yana ilk defa 105.000 puanın üzerine çıktı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.211,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,84, holding endeksi yüzde 2,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,17 ile tekstil, deri oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda risk iştahının artması ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 20 Mart'tan bu yana ilk defa 105.000 puanın üzerini gördü.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon ve dış ticaret istatistikleri yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve dünya genelinde açıklanacak satın alma yöneticileri endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 107.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti

#BIST 100 endeksi #borsa #Piyasalar
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