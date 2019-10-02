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Borsa güne düşüşle başladı - 02 Ekim 2019
Borsa, güne yüzde 0,04’lük hafif düşüşle başladı.
Ekonomi 02.10.2019, 10:33 02.10.2019, 10:51
Borsa, güne yüzde 0,04’lük hafif düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,04’lük hafif düşüşle başladı. Endeks, 44,19 puanlık azalışla 103 bin 832 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,05 arttı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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