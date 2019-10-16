Son Dakika
3,5 yıl aradan sonra gelen ‘anne’ sesi duygulandırdı
Kredi kartından alınan komisyona sınırlama ! Resmi Gazete'de yayımlandı
Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlerin zulmünden kaçan sivillere yardım
Etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 637 oldu
SOn Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le telefonda görüştü
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’ye geliyor

Borsa güne düşüşle başladı 16 Ekim 2019

Borsa, güne yüzde 1,83’lük düşüşle başladı.

Ekonomi 16.10.2019, 10:38 16.10.2019, 10:46
Borsa güne düşüşle başladı 16 Ekim 2019

Borsa, güne yüzde 1,83’lük düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,83’lük düşüşle başladı. Endeks, 1.742 puanlık azalışla 93 bin 514 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 4,08, holding endeksi de yüzde 1,54 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#istanbul #Düşüş #borsa #ekonomi
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
İmsak 05:30
Güneş 06:53
Öğle 12:39
İkindi 15:43
Akşam 18:15
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@