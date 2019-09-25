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Borsa güne düşüşle başladı - 25 Eylül 2019
Borsa, güne yüzde 0,15’lik düşüşle başladı.
Ekonomi 25.09.2019, 10:19 25.09.2019, 10:21
Borsa, güne yüzde 0,15’lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,15’lik düşüşle başladı. Endeks, 151,12 puanlık azalışla 101 bin 695 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,07 arttı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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