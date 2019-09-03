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Borsa güne yatay başladı - 03 Eylül 2019
Borsa, güne yüzde 0,03’lik hafif düşüşle başladı.
Ekonomi 03.09.2019, 10:48 03.09.2019, 11:00
Borsa, güne yüzde 0,03’lik hafif düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,03’lik hafif düşüşle başladı. Endeks, 29,86 puanlık azalışla 98 bin 313 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi de yüzde 0,02 değer kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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