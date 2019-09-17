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Borsa güne yatay başladı 17 Eylül 2019

Borsa, güne yüzde 0,07’lik hafif yükselişle başladı.

Ekonomi 17.09.2019, 10:20 17.09.2019, 10:38
Borsa güne yatay başladı 17 Eylül 2019

Borsa, güne yüzde 0,07’lik hafif yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,07’lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 69,05 puanlık artışla 102 bin 658 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzdelik değişim göstermezken, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Yatay seyir #Bursa İstanbul
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