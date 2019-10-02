Borsa, güne yatay başladı
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 103.832,37 puandan başladı
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 44,19 puan azalışla 103.832,37 seviyesine geriledi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 44,19 puan ve yüzde 0,04 değer kaybıyla 103.832,37 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 yükseliş kaydetti.
Dün, azalan küresel risk iştahı ile döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekerken, BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kaybederek günü 103.876,56 puandan tamamladı.
Analistler, dün Avrupa ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildirdi.
ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.
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|12
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|6
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|10
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|6
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|6
|9
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|6
|9
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|5
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|6
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|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
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|6
|-2
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|O
|P
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|7
|21
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|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
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|11
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|7
|11
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|7
|9
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|7
|9
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|8
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|7
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|7
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|6
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|7
|5
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|7
|5
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|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
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|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
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|7
|13
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|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
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|9
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|8
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|8
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|8
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|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
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|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
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