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Borsa güne yükselişle başladı - 01 Ekim 2019
Borsa, güne yüzde 0,23’lük yükselişle başladı.
Ekonomi 01.10.2019, 10:44 01.10.2019, 11:20
Borsa, güne yüzde 0,23’lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,23’lük yükselişle başladı. Endeks, 241,95 puanlık artışla 105 bin 274 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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