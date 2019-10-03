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Borsa güne yükselişle başladı - 03 Ekim 2019
Borsa, güne yüzde 0,36’lık yükselişle başladı.
Ekonomi 03.10.2019, 10:31 03.10.2019, 10:44
Borsa, güne yüzde 0,36’lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,36’lık yükselişle başladı. Endeks, 375,52 puanlık artışla 103 bin 884 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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