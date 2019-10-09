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Borsa güne yükselişle başladı 09 Ekim 2019

Borsa, güne yüzde 0,28’lik yükselişle başladı.

Ekonomi 09.10.2019, 10:25 09.10.2019, 10:47
Borsa güne yükselişle başladı 09 Ekim 2019

Borsa, güne yüzde 0,28’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,28’lik yükselişle başladı. Endeks, 287,26 puanlık artışla 102 bin 146 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#borsa istanbul #ekonomi #borsa
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