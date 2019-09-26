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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,29’luk yükselişle başladı.

Ekonomi 26.09.2019, 10:17
Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa, güne yüzde 0,29’luk yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,29’luk yükselişle başladı. Endeks, 295,12 puanlık artışla 102 bin 913 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı.

(İHA)
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