Borsa, güne yükselişle başladı
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 102.146,54 puandan başladı
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 287,26 puan artışla 102.146,54 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 287,26 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 102.146,54 seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,43 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,48 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile sigorta oldu.
Analistler, yurt içi piyasalar açısından Suriye sınırındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini, konuyla ilgili yapılan açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğuna dikkati çeken analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ile ticaret müzakereleri konusunda ABD ve Çin tarafından gelebilecek açıklamaların izleneceğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek, 103.400 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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