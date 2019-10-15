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Borsa güne yükselişle başladı 15 Ekim 2019

Borsa, güne yüzde 1,71’lik yükselişle başladı.

Ekonomi 15.10.2019, 10:18 15.10.2019, 10:56
Borsa güne yükselişle başladı 15 Ekim 2019

Borsa, güne yüzde 1,71’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,71’lik yükselişle başladı. Endeks, 1.611 puanlık artışla 95 bin 592 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 3,49, holding endeksi de yüzde 1,36 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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