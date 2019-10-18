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Borsa güne yükselişle başladı 18 Ekim 2019

Borsa, güne yüzde 3,70’lik yükselişle başladı.

Ekonomi 18.10.2019, 10:22 18.10.2019, 10:28
Borsa güne yükselişle başladı 18 Ekim 2019

Borsa, güne yüzde 3,70’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 3,70’lik yükselişle başladı. Endeks, 3.509,78 puanlık artışla 98 bin 406 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 5,08, holding endeksi de yüzde 2,90 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#istanbul #borsa #ekonomi
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