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Borsa güne yükselişle başladı - 24 Eylül 2019
Borsa, güne yüzde 1,35’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 24.09.2019, 10:43 24.09.2019, 10:49
Borsa, güne yüzde 1,35’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,35’lik yükselişle başladı. Endeks, 1.354 puanlık artışla 101 bin 375 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi de yüzde 1,14 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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|11
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|11
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|5
|7
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|5
|7
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|5
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|5
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|5
|5
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