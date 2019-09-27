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Borsa güne yükselişle başladı - 27 Eylül 2019
Borsa, güne yüzde 0,27’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 27.09.2019, 10:22 27.09.2019, 12:55
Borsa, güne yüzde 0,27’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,27’lik yükselişle başladı. Endeks, 270,72 puanlık artışla 102 bin 211 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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