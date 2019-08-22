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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,22’lik yükselişle başladı.

Ekonomi 22.08.2019, 11:09
Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa, güne yüzde 0,22’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,22’lik yükselişle başladı. Endeks, 208,22 puanlık artışla 95 bin 730 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,20 arttı.

(İHA)
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