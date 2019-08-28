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Borsa Güne Yükselişle Başladı... İşte Borsa'da Bugün!

Borsa, güne yüzde 0,48’lik yükselişle başladı.

Ekonomi 28.08.2019, 10:20 28.08.2019, 10:58
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Borsa, güne yüzde 0,48’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,48’lik yükselişle başladı. Endeks, 462,71 puanlık artışla 96 bin 493 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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