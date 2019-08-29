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Borsa Güne Yükselişle Başladı... İşte Borsa'da Bugün!
Borsa, güne yüzde 0,23’lük yükselişle başladı.
Ekonomi 29.08.2019, 10:16 29.08.2019, 15:55
Borsa, güne yüzde 0,23’lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,23’lük yükselişle başladı. Endeks, 221,35 puanlık artışla 96 bin 129 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,33 arttı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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