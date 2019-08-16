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Borsa Güne Yükselişle Başladı... İşte Borsa'da Bugün!
Borsa, güne yüzde 0,64’lük yükselişle başladı.
Ekonomi 16.08.2019, 10:34 16.08.2019, 13:32
Borsa Güne Yükselişle Başladı... İşte Borsa'da Bugün!
Borsa, güne yüzde 0,64’lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,64’lük yükselişle başladı. Endeks, 620,35 puanlık artışla 97 bin 199 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi de yüzde 0,84 değer kazandı.
(İHA)
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