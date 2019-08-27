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Borsa güne yükselişle başladı... İşte borsada 27 Ağustos rakamları
Borsa, güne yüzde 0,26’lık yükselişle başladı.
Ekonomi 27.08.2019, 10:14 27.08.2019, 10:44
Borsa güne yükselişle başladı... Dolar ve Euro'da son durum
Borsa, güne yüzde 0,26’lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,26’lık yükselişle başladı. Endeks, 249,30 puanlık artışla 97 bin 350 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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|1
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|1
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|2
|1
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|1
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|0
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|0